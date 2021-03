Situação do Ipasem será analisada por comissão mista

Uma comissão especial criada na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, com o intuito de avaliar a crise no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem) e dos impactos da Reforma Previdenciária deu início aos trabalhos nessa semana. Além de parlamentares, o grupo deverá contar com a participação de representantes dos servidores, do Executivo e do instituto para ampliar o debate sobre a saúde financeira do órgão e buscar soluções para reduzir o deficit previdenciário.

Conforme o vereador, Ênio Brizola, o grupo de trabalho irá requerer muita dedicação, uma vez que o assunto é bastante complexo. "Já solicitamos o estudo atuarial contratado pelo instituto e iremos buscar apoio de profissionais especializados na área para entendermos melhor a situação", afirmou.

Após atuar por 33 anos na secretaria de Educação do município, a servidora Dirlene Cunha relatou sua preocupação com o Ipasem. Aposentada há cerca de um ano, ela integra um grupo que reúne 1,4 mil pessoas preocupadas com o futuro de suas aposentadorias. "Acredito que precisamos todos nos apropriar dessas informações. Atuei a vida inteira no serviço público municipal, mas nunca entendi o funcionamento do Ipasem", relatou. Conforme Dirlene, que tem acompanhado de perto a situação, a prefeitura já não realizou o pagamento dos seus débitos no mês de fevereiro.

Em dezembro de 2020, um projeto de lei autorizou o parcelamento dos débitos da prefeitura com o Ipasem, correspondentes à contribuição patronal para a assistência à saúde de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. A nova dívida tem origem em repasses não realizados entre os meses de janeiro e novembro de 2020. Foi o quarto pedido de parcelamento de dívidas solicitado desde 2017.