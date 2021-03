Sem profissionais disponíveis, São Leopoldo vive dilema

O Hospital Centenário de São Leopoldo está atingindo a capacidade máxima de sua estrutura para leitos covid. Nesta semana, mais 16 leitos clínicos para atendimento de pacientes com Covid-19 foram abertos na Clínica C1, próximo ao setor de isolamento, porém, a falta de profissionais no mercado, o afastamento por contaminação pelo vírus e o esgotamento impedem o acolhimento de novos pacientes.

Os leitos, antes destinados à internação geral, foram liberados para realocar pacientes da área Covid e receber novas internações. Os pacientes que estavam internados no local onde estão os novos leitos foram transferidos para outras clínicas do hospital. Ao todo, o Hospital Centenário passa a ter 54 leitos clínicos exclusivamente para os pacientes com a doença, mas o déficit de mão de obra é uma ameaça.

"Não há mais mão de obra qualificada no mercado, estamos correndo contra o tempo, nossos profissionais estão esgotados e muitos estão afastados por conta do vírus. Abrimos 16 leitos, isolamos uma área para evitar o contato com o restante das clínicas de internação onde temos pacientes de outras patologias. É um momento crítico sem perspectiva de melhora", afirma a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva.

Para o prefeito Ary Vanazzi, a situação é dramática e a falta de profissionais é um enorme desafio nesse momento de maior gravidade da pandemia. "Não há mais profissionais disponíveis no mercado, os que estão atuando estão esgotados com toda a carga de trabalho. Estamos ai com esses 16 leitos preparados para atender, mas não tem médicos. Estamos lutando há um ano contra esse inimigo invisível, cuidando da vida da nossa população e de parte da região e fizemos enormes esforços na estruturação de toda a nossa rede de saúde e especialmente do nosso Hospital Centenário, em que ampliamos em mais de 150% os nossos leitos", disse.