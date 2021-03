Capão da Canoa terá incubadora tecnológica para novos negócios

A prefeitura de Capão da Canoa iniciou o processo de implantação de uma incubadora tecnológica no município. Em uma reunião online, o Executivo municipal apresentou ao governo estadual o projeto "InovaCapão". Incubadoras tecnológicas são responsáveis por oferecer suporte a empreendedores para o desenvolvimento de ideias inovadoras com o objetivo de transformá-las em negócios de sucesso.

A ideia é acoplar a incubadora ao programa InovaRS, que fará a modelagem da seleção de aceleradoras e seleção de fundos de investimentos, que poderão ser apresentados às empresas encubadas. Em breve, a prefeitura vai abrir edital para estudantes da cidade e também empresas interessadas, que estiverem em estado inicial de desenvolvimento tecnológico, para se habilitarem a participar.

Conforme o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, fomentar o empreendedorismo unido à tecnologia é o futuro e a garantia de desenvolvimento no município. "Somos uma cidade referência na região, muitos buscam Capão como cidade para morar e estamos trabalhando para gerar emprego e renda para as pessoas e, consequentemente, progresso para o município", destaca.

O ambiente da incubadora deve ser especialmente planejado para a difusão do conhecimento e da inovação. Na incubadora, as empresas nascentes têm acesso a serviços especializados e consultorias que facilitam seu desenvolvimento e a realização de projetos inovadores. Além de dar suporte a novos empreendedores, um projeto como esse possibilita fomentar, cada vez mais o crescimento do município e a geração de novas frentes de trabalho.