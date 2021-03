Prefeito de São Leopoldo é eleito presidente da ABM

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, foi eleito para um segundo mandato na presidência da Associação Brasileira de Municípios (ABM) para o período 2021 a 2023. A assembleia ocorreu nesta semana e renovou toda a direção.

Vanazzi prometeu muito empenho neste novo mandato na ABM, a mais antiga entidade municipalista do país. "Vamos continuar trabalhando pelo fortalecimento dos municípios em um momento de agravamento da crise em saúde pública", assegurou. O novo presidente defende lutas emergenciais junto com o combate à pandemia. Primeiro, a aquisição imediata de vacinas pelo governo federal. Segundo, a volta do auxílio emergencial que garanta uma renda básica para a população.