Canela obtém liminar para atividades presenciais em escolas

A prefeitura de Canela conquistou uma liminar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul permitindo a atividade presencial nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. O pedido é especialmente para as atividades de natureza administrativa de cada instituição de ensino, pelos profissionais de educação e os servidores dos educandários.

Também se obteve a permissão da atividade presencial para que os estudantes e ou seus responsáveis retirem, todas as segundas-feiras as atividades impressas nas escolas. Apesar de todos os trabalhos estarem disponíveis online, mais de 90% dos estudantes procuram os afazeres nas instituições.

A secretaria de Educação também poderá realizar a distribuição de kits básicos com alimentos aos estudantes. As aulas presenciais nas escolas continuam suspensas, enquanto vigente a bandeira preta no Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul.