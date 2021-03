Em Lajeado, Executivo cria programa para reduzir impacto econômico nos negócios

A prefeitura de Lajeado anunciou novas medidas para amenizar os impactos econômicos decorrentes da pandemia. O objetivo das ações é apoiar cidadãos e empresas no curto prazo e dentro das restrições legais do município. Estas ações se assemelham às adotadas em 2020 no município

Tramitam na Câmara de Vereadores projetos de lei que estabelecem isenção de juros nos parcelamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Fixo, da Taxa de Vistoria de Licença para Localização (TVLL), das Taxas de Serviços Urbanos (TSU) e da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária (TFVS). A medida permitirá o parcelamento em oito vezes, com primeiro vencimento em maio, sem acréscimo de juros, reduzindo o custo para quem precisar parcelar tributos de 2021.

Além disso, o município vai criar o Programa de Renegociação da Dívida Ativa (Dívida Zero), permitindo que débitos de 2020 e de anos anteriores tenham condições facilitadas para pagamento, reduzindo multa, juros e encargos. A ideia é buscar recursos dos cidadãos inadimplentes.

Além disso, a prefeitura de Lajeado já instaurou outras medidas, como a suspensão da cobrança administrativa de débitos, do envio de débitos a protesto e prorrogação do prazo das certidões vigentes por 90 dias. Além disso, está proibido o corte de abastecimento de água, haverá a continuidade do cronograma de pagamentos a fornecedores referente a produtos entregues e serviços prestados ao município, beneficiando empresas e toda a cadeia produtiva, uma vez que, atualmente, mais de 67% das compras e aquisições da Prefeitura são realizadas com empresas sediadas no município.