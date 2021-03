UPA's de Caxias do Sul podem restringir atendimentos por conta da superlotação

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul afirmou que as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Central e Zona Norte estão superlotadas. Há risco de que novos atendimentos sejam represados nas próximas horas. As estruturas foram ampliadas mas, em função do grande aumento de casos, principalmente de pacientes com covid-19, a capacidade de atendimento está muito perto do esgotamento.

A UPA Central registra 180% de ocupação e não há mais estrutura para receber novos pacientes que necessitem de oxigênio. Há apenas dois leitos de retaguarda, para casos graves de quaisquer situações. Já a UPA Zona Norte também está atendendo acima da capacidade.

Para tentar amenizar a situação, seis leitos de retaguarda foram montados, mas a perspectiva, de acordo com o diretor da rede municipal de Urgência e Emergência, Fabio Baldisserotto, é de que esses leitos sejam ocupados nas próximas horas, em função da aceleração da demanda. A secretaria alerta que somente pacientes com quadros graves de saúde devem se dirigir às duas UPAs, e que casos leves e moderados poderão ter o tempo de espera significativamente ampliado.