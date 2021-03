Prefeitura anuncia medidas para socorrer os setores econômicos de Rio Grande

Prestes a completar um ano do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, o município de Rio Grande terá um pacote de medidas e ações que serão fundamentais para amenizar o impacto da crise no que tange as questões com o executivo municipal. O prefeito Fábio Branco fez o anúncios de algumas ações para desafogar os problemas dos setores econômicos da cidade.

Entre as medidas programadas e debatidas com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está a alteração nas datas de vencimento do Imposto Sobre Serviços Fixo (ISS). O período de apuração de abril de 2021, com vencimento original em 15 de maio, fica com vencimento para 15 de agosto deste ano e, assim, sucessivamente, para os vencimentos de maio e junho, que ficam para setembro e outubro, respectivamente.

Além disso, ficará suspenso pelo período de 120 dias o envio ao Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) e para protesto extrajudicial os inadimplentes das ações de cobranças administrativas, os prazos para reclamações e recursos na Fazenda e ainda a rescisão dos contratos de permissionários inadimplentes. As permissões de uso em atraso, compreendidas entre março de 2020 a agosto de 2021, serão parceladas em 12 vezes. A prefeitura prorrogará ainda, os alvarás e licenças de funcionamento, com exceção de ambulantes.

Conforme o prefeito, as medidas buscam amenizar as dificuldades dos empreendedores rio-grandinos. O decreto deverá ser assinado nos próximos dias. "É um momento de todos fazermos ajustes para auxiliarmos uns aos outros e assim diminuirmos o impacto que todas as medidas impostos pelo coronavírus está causando na nossa cidade. É uma situação complicada para o Poder Público e para os demais segmentos da sociedade. Precisamos criar mecanismos e nos fortalecer para enfrentarmos todas as dificuldades financeiras e também as de saúde", disse.