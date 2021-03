Após suspensão por protesto de grupo, Pelotas deve retomar vacinação de profissionais de saúde hoje

A vacinação para profissionais de saúde, que estava sendo realizada no campus do IFSul em Pelotas, precisou ser suspensa. Veterinários e educadores físicos, que não comprovaram vínculo a estabelecimentos de saúde, conforme resolução estadual, impediram o acesso de outros trabalhadores que estavam na fila para ser vacinados. O grupo reivindicava o direito de ser imunizado, apesar da normativa do Estado. Por segurança às doses e aos aplicadores, o município decidiu suspender a vacinação.

Por desconhecimento da informação por parte de aplicadores, foram vacinados, erroneamente, 12 profissionais em Pelotas. Tão logo foi percebido o equívoco, a vacinação desses profissionais foi suspensa. A secretaria informará ao Ministério Público sobre o ocorrido. As pessoas que haviam recebido senha e acabaram impedidas de se vacinar, por causa da manifestação, serão contatadas e terão assegurada a imunização prioritária a partir desta quarta-feira.

Segundo o cronograma da secretaria municipal de Saúde, o local estava destinado para a ampliação do grupo prioritário dos profissionais de saúde. A imunização era prevista para trabalhadores na ativa, que atuam na área, com idades entre 18 e 60 anos. A nota técnica da secretaria da Saúde do Estado, com a especificação do público a ser vacinado, restringe os profissionais dessas duas áreas que não estejam atuando na assistência em serviços de saúde.