Hospital de Novo Hamburgo recebe mais leitos de UTI

O Hospital Municipal de Hamburgo teve, mais uma vez, o número de leitos de UTI dedicados à Covid-19. São oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados na instituição. Também está sendo construída uma nova estrutura física para abrigar mais leitos clínicos.

Os novos leitos de UTI entraram em funcionamento no fim de semana domingo e foram viabilizados graças a ajustes internos no próprio hospital. Já a ampliação para leitos clínicos deve estar pronta nos próximos dias. "Nosso maior desafio é encontrar profissionais para atuar nesta ampliação" reforça a prefeita Fátima Daudt. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o Hospital Municipal ampliou sua equipe em cerca de 250 profissionais: eram 1.950 profissionais em 2020, contra 2.200 profissionais atualmente.

Com estes novos oito leitos, o Hospital Municipal passa a contar com 43 leitos de UTI, sendo 33 dedicados somente para Covid. Antes da pandemia, o hospital contava com 10 leitos de UTI. Na sexta-feira, foi restringido o atendimento na emergência na instituição para a chamada entrada espontânea, ou seja, de pessoas que chegam a pé ou por veículos particulares.

Por tempo indeterminado, a emergência do hospital municipal só recebe pacientes de casos graves encaminhados por meio de ambulâncias. "A porta de entrada para pacientes a pé ou por meios próprios são as UPAs Centro e Canudos", disse o secretário de Saúde, Naasom Luciano.

Tânia da Silva, presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que administra o hospital, lembra que os investimentos na ampliação da estrutura acabam se refletindo também nos profissionais, aliviando em parte a pressão sobre eles. "Estes profissionais estão física e emocionalmente exaustos. A população deve redobrar os cuidados até mesmo por respeito a eles", reforça.