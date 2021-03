Canoas tem formulário online para requisitar auxílio emergencial

anunciado na semana passada A prefeitura de Canoas abriu, nesta segunda-feira, um formulário online para preenchimento das famílias que pleiteiam o auxílio emergencial municipal,, além de fornecer mais detalhes sobre as medidas compensatórias. Por três meses, o município vai pagar R$ 200,00 para 5.000 famílias de baixa renda que residam na cidade e tenham renda per capita menor do que meio salário mínimo - ou seja, menos do que R$ 551,00 por pessoa da família.

Além dos R$ 200,00, os beneficiados vão receber cursos de qualificação profissional, que deverão ser realizados de forma online, até que as normas da bandeira preta deixem de vigorar. Deverão ser cursadas no mínimo 8h mensais. Para atender às atividades previstas, será disponibilizado um crédito de R$ 92,00 por mês no cartão TEU aos beneficiados pelo projeto, para que possam se deslocar aos locais onde serão realizadas as atividades pela prefeitura.

Ainda será obrigatória a prestação de 4h mensais de trabalho para a comunidade, seguindo todos os protocolos de saúde. O beneficiado poderá escolher entre limpeza de escolas, limpeza de ruas, jardinagem ou manutenção predial. Vale destacar que, sem a prestação do serviço, o benefício não será pago.

O valor será pago através de cartão magnético, que será entregue após a seleção dos beneficiados. O cartão de projetos anteriores não será utilizado neste programa. Os créditos devem ser utilizados exclusivamente para a aquisição de alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para animais e higiene pessoal, com direito a multa aos estabelecimentos que descumprirem as normas.

As inscrições serão de forma virtual até 28 de março. O formulário pode ser acessado através do site da prefeitura (www.canoas.rs.gov.br/auxilioemergencialcanoense). Os resultados serão divulgados no dia 31. Também haverá uma etapa presencial para as pessoas que não possuem acesso à internet, que será divulgada previamente.