Reunião busca soluções para o trânsito na BR-386

Uma antiga reivindicação regional foi protocolada com urgência nesta segunda-feira pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Cristian Rota Bergesch, na prefeitura de Lajeado. Ele entregou ao prefeito Marcelo Caumo ofício cobrando urgência no projeto de construção de nova ponte e anel viário contornando Lajeado e Estrela.

As lideranças pedem a Caumo a iniciativa na mobilização política regional para o encaminhamento urgente do projeto de construção de nova ponte, que integre anel rodoviário contornando as áreas urbanas dos dois municípios. O projeto visa desafogar o tráfego intenso da BR-386, alterando o seu atual traçado. O documento frisa que o trágico acidente ocorrido no sábado, em que um caminhão tanque bateu e explodiu na rodovia, evidencia a "vulnerabilidade estratégica da logística regional, que tem somente uma ponte ligando os municípios vizinhos na BR-386".

"É urgente o planejamento de nova ponte que integre anel rodoviário contornando as nossas cidades. Precisamos pensar num futuro de médio prazo, de no mínimo 20 anos, e projetar essa importante obra viária que visa tirar o tráfego intenso, pesado e naturalmente perigoso de nossa grande área urbana", comenta Bergesch.

O presidente da Acil destaca que "os prejuízos brutais provocados por mais esse fechamento da rodovia federal, poderiam ter sido amenizados se, há mais tempo, houvesse o planejamento dessa questão. Caumo foi sensível a todos os argumentos, e compartilhou as informações atualizadas que estava recebendo da concessionária CCR Via Sul sobre a avaliação da estrutura das pontes e prazos para recuperação e liberação de parte da via ao trânsito. Uma avaliação inicial deu a ponte como condenada, e seu reparo em um prazo mínimo de seis meses.