Gramado quer reduzir salários de CC's em até 20%

Diante da grave crise financeira que assola o município, fruto da pandemia, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera o quadro de cargos, funções e salários dos servidores com cargos em comissão (CCs) e funções gratificadas (FGs). A redução na remuneração poderá chegar a 20%.

Ele espera que, se aprovado, o projeto gere imediata economia aos cofres públicos. "Precisamos adequar a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança à nova realidade do município, reduzindo os valores atualmente praticados", explica Nestor. "O que o Executivo faz, imbuído no espírito de austeridade, é um enxugamento e economia do dinheiro público, e em sendo aprovado o projeto de lei haverá aplicação imediata e automática das reduções a todos os titulares dos cargos", completou. O texto será analisado pelos vereadores.