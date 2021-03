Por conta do alto valor, kits musicais para crianças são devolvidos em Venâncio Aires

A secretaria municipal de Educação de Venâncio Aires realizou a devolução de kits da coleção "Musicalizando", adquiridos no ano passadoe contendo livros e mini instrumentos musicais para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Entre as razões para a devolução está o valor de cada kit: R$ 1.190,00, considerado muito acima dos praticados no mercado; a falta de alguns itens nos kits entregues, além de a nova equipe pedagógica acreditar que eles não cumprem seu papel na aprendizagem dos alunos.

Conforme o secretário de Educação, Emerson Elói Henrique, foram adquiridos 39 kits contendo em cada caixa de papelão um conjunto de livretos, dois DVDs e instrumentos musicais de plástico (mini teclado, mini violão, flauta doce, mini pandeiro e mini tambor). Foi investido R$ 46.410,00 para a aquisição desses materiais.

"Ao recebermos os kits, logo questionamos a sua qualidade pelo alto custo ao município e, em seguida, a sua funcionalidade, já que um mini instrumento de plástico e um DVD para turmas que nem utilizam mais esse tipo de aparelho não ensinaria nossas crianças a disciplina de música", considerou o secretário. O valor dos kits, segundo o secretário deverá ser utilizado em obras de infraestrutura nas escolas públicas municipais.