Caxias do Sul tem mais de 4.400 casos ativos de Covid-19

A segunda-feira foi de reuniões no gabinete de crise em Caxias do Sul, com o intuito de avaliar o cenário da saúde, as ações da próxima semana e outras demandas trazidas pelas secretarias. A maior preocupação do grupo ainda é a falta de consciência de parte da população, que ainda desrespeita normas de restrição e saúde para combate ao vírus.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi, apresentou dados atualizados de casos de contaminação na cidade. "Extraoficialmente, sabemos que a nova cepa do vírus circula em Caxias. Ela tem um potencial de infecção até 10 vezes maior, por isso tanta gente que não pegou está pegando, gente que já teve covid está se contaminando de novo. Além disso, anteriormente, casos graves chegavam para intubação entre sete e 10 dias após a contaminação. Hoje, estamos intubando pacientes já no quarto dia", relata a secretária.

No final de novembro, período em que ouve um dos picos da pandemia, o maior número de pessoas com a doença ao mesmo tempo na cidade foi de 1.897. No final de semana, segundo a secretária, o número de ativos em Caxias chegou a 4.482. Em dezembro, mês que até então teve o maior número de óbitos na cidade, morreram de Covid-19 115 pessoas. Neste mês de março, até o dia 13 foram 101 óbitos.

"É inacreditável que diante desse cenário as pessoas ainda não respeitem, não tenham empatia. Todos os dias, na UPA, ouvimos 'eu não me cuidava', 'não achei que eu ia pegar'. Precisamos que as pessoas mudem seu comportamento", alerta.

A prefeitura tem tomado algumas iniciativas para que a disseminação do vírus seja freada. Desde a semana passada estão sendo feitos os testes rápidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com equipe capacitada para orientar e medicar os pacientes, se necessário. Em breve, a UBS São Vicente passa a atender exclusivamente casos de síndrome gripal leve.

Outra ação que vai iniciar nos próximos dias, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) é a busca ativa. O município vai enviar à universidade os nomes das pessoas positivadas e uma equipe fará contato por telefone para saber se há algum familiar desta pessoa com sintomas. Se sim, este familiar será testado e, no caso de exame positivo, também receberá tratamento. É importante ressaltar que a testagem é para pessoas com sintomas. Pessoas que tiveram contato com alguém contaminado, mas não têm sintomas, devem ficar em isolamento.