Teutônia requisita equipamentos ao Ministério da Saúde

A prefeitura de Teutônia encaminhou ao Ministério da Saúde o pedido de destinação de 10 respiradores com circuito completo (modelo IX9), bem como 10 bombas de infusão, 10 monitores multiparamétricos com braçadeiras normal, infantil e obeso, e 20 camas hospitalares com colchão, para ampliação do número de leitos junto ao Hospital Ouro Branco. A instituição presta serviços 24h e é referência em urgência e emergência para a microrregião, prestando serviços ao SUS para os municípios de Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama.

O prefeito Celso Alísio Forneck destacou a importância de trabalhar em conjunto, buscando todas as alternativas possíveis para amenizar os impactos da pandemia, possibilitando a oferta de mais respiradores e leitos à população teutoniense. "Estamos engajados, buscando alternativas a fim de solucionar, ou ao menos, amenizar o problema de falta de leitos em nosso município", conclui o chefe do Executivo.