Retomada do comércio em Taquara está condicionada a regras

A reabertura para atendimento presencial de estabelecimentos considerados não essenciais em Taquara, quando assim for permitido pelo governo gaúcho, estará condicionada à adesão ao selo "Comércio Seguro". A iniciativa da prefeitura visa a reforçar nas empresas locais o compromisso com todas as normas sanitárias exigidas para controle da circulação da Covid-19.

Os empresários terão que fazer o download do termo no site da prefeitura de Taquara, preencher o formulário e fazer contato com o Procon local para agendar a entrega do formulário. Para quem não tiver acesso à internet, o mesmo formulário impresso estará disponível para retirada no órgão de defesa do consumidor, que fica junto ao prédio da prefeitura. Posterior a isto, as empresas passarão por fiscalização para então receber o selo. Esta inspeção será periódica, para garantir o cumprimento das medidas.

O selo, conforme o coordenador da Defesa Civil, Matheus Modler, à frente das ações de fiscalização no município, tem o intuito de reforçar os cuidados nas lojas, prestadores de serviço, academias, mercados e outros segmentos que trabalham com atendimento ao público. "Esta ação será importante, inclusive, para solicitarmos ao governo estadual a reabertura do comércio em nosso município", destaca.