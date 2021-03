Lajeado vai tratar pacientes da Covid-19 em casa

A secretaria municipal da Saúde (Sesa) de Lajeado prepara um programa para realizar o atendimento domiciliar aos pacientes com Covid-19 na cidade. O objetivo da iniciativa é facilitar a alta hospitalar mais precoce de pacientes com a doença que não necessitem mais cuidados intensivos, mas que continuam precisando fazer uso de oxigênio e, por isso, acabam tendo que ficar no hospital. Na medida em que este paciente pode ser tratado em casa, aumenta a disponibilidade de leitos hospitalares para pacientes em situação mais grave.

O projeto está sendo desenvolvido por meio de uma parceria com a Unimed local. Para tornar este programa possível, é necessária a disponibilidade de equipamentos chamados concentradores de oxigênio, que serão usados pelos pacientes que farão o restante do tratamento em casa, com monitoramento médico. A Unimed já adquiriu oito aparelhos para disponibilizar ao município, que devem chegar esta semana e já começarão a ser utilizados.

Em razão do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o país e da consequente procura por este tipo de aparelho, a secretaria enfrenta dificuldades para encontrar mais equipamentos deste tipo, seja para aquisição ou aluguel. "Estamos com grande dificuldade na obtenção deste equipamento no mercado devido ao crescimento de casos da Covid-19. Por isso, pedimos a todas as pessoas que possuam concentrador de oxigênio e não estiverem utilizando que entrem em contato conosco para que, se quiserem ou puderem, contribuam com o empréstimo ou cessão de uso do equipamento para que possamos dar conforto e segurança aos pacientes que necessitam de oxigênio domiciliar"m explica o secretário municipal da Saúde, Cláudio Klein.

O concentrador de oxigênio é um equipamento que auxilia no tratamento de doenças respiratórias e cuja função é fornecer oxigênio complementar para que o paciente mantenha a saturação acima de 90%, que é o índice indicado. Ele se parece com uma espécie de maleta móvel, dentro da qual ficam os cilindros pequenos de oxigênio.