Linha de até R$ 15 mil de microcrédito é oferecida a empresários de São Borja

A Sala das Oportunidades de São Borja, em parceria com a instituição comunitária de crédito Imembui Microfinanças, sediada em Santa Maria, tem sido o destino de empresários da cidade que buscam dinheiro de forma mais fácil e barata. Os serviços de microcrédito podem ser procurados de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h, no saguão da prefeitura.

Os empréstimos, de até R$ 15 mil, têm juro máximo de 2,5% ao mês. Os candidatos precisam estar com atividade registrada ou em andamento informal há pelo menos seis meses. É preciso apresentar fiador. Nesses valores, é possível financiar apoio, por exemplo, para profissionais na construção civil, vendedores, manicures, pedicures e cabeleireiros. Ainda compõem o rol de investimentos a instalação de agroindústrias e compra de máquinas e equipamentos agrícolas, aquisição de animais, a implantação de pomares e de estufas na produção de hortigranjeiros, bem como de sistemas de irrigação.

A diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Kátia Aguilar, observa que, há pouco tempo, foi colocado à disposição empréstimo também para melhorar banheiros e o sistema de saneamento nas residências. "Agora estamos com uma linha de crédito voltada especialmente às mulheres", complementa. Kátia destaca também que o prazo para pagamento de novos contratos é de 60 meses

No ano de 2020, apesar da pandemia, 77 operações de crédito foram liberadas a empreendedores. Deste total, 63 estavam com atividades formalizadas. Os empréstimos foram em montante de R$ 576.3 mil. O balanço das atividades foi recentemente apresentado ao chefe de Gabinete da prefeitura, Reinaldo Garcia, e à diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Kátia Aguilar.