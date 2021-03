UTI de hospital de Gravataí é fechada e prefeitura diverge

Sem leitos para os pacientes com Covid-19, direção do Dom João Becker decidiu restringir os atendimentos HDJB/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Hospital Dom João Becker de Gravataí anunciou que, devido à superlotação, por conta da crescente demanda de pacientes e o esgotamento total da capacidade de ampliação de leitos, foi fechado o acesso à emergência Covid-19. Essa posição será reavaliada diariamente e informada, caso haja mudança no cenário.

possibilidade de expansão na estrutura vigente Após detalhada avaliação técnica, o hospital verificou que não há qualquere o hospital não terá condições de absorver a crescente demanda de pacientes com Covid-19. Se o volume de infectados continuar crescendo no atual ritmo, a instituição projeta que o número de óbitos irá se multiplicar em Gravataí e em todo o Estado.

mais de 70% da capacidade original de leitos do hospital Atualmente são mantidos uma média de 130 a 140 pacientes internados com coronavírus na instituição. Esse número representa. O acréscimo cada vez maior de pacientes com quadro severo da doença acaba, também, sobrecarregando médicos e profissionais da enfermagem no atendimento de pacientes não-Covid. A medida de interromper o atendimento se faz necessária, também, a fim de se garantir atendimento de qualidade às outras demandas graves de saúde da população que continuam chegando às portas do hospital.

De forma a tentar amenizar o atual cenário de superlotação, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que gere o hospital, tomou a iniciativa de transferir pacientes infectados de Covid-19 de Gravataí para a Capital, mesmo sem haver regulação estadual. Essa é a segunda vez que a Santa Casa toma esse tipo de atitude para tentar conter o processo de superlotação.

Em nota, a secretaria municipal da Saúde de Gravataí manifestou a discordância com o fechamento temporário do Hospital de Campanha e do Hospital Dom João Becker para novos pacientes com covid-19. Diante à gravidade da situação, o secretário da Saúde Régis Fonseca, também comunicou a 1ª Promotoria Cível de Gravataí. "Trata-se de uma situação extrema, em que não há espaço para recuo. Temos de encarar a situação com resposta afirmativa", reiterou o secretário. No documento, o Executivo municipal pediu que a direção do hospital busque soluções para ampliar a sua capacidade.