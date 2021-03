MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 16/03/2021. Alterada em 18/03 às 03h00min Prefeito de Caxias do Sul registra boletim de ocorrência após áudio com acusações de empresário local

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou que registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil contra o autor de áudio compartilhado pela plataforma WhatsApp, Gilmar Dal Pizzol, em que acusa o prefeito Adiló Didomenico de ter se negado a receber suposta ajuda feita por empresários para auxiliar na solução dos graves problemas de saúde pública decorrentes da pandemia do coronavírus. Na nota, o Executivo municipal afirma que, "em momento algum", o prefeito teve a conversa citada em áudio com o presidente do Sindigêneros, Eduardo Slomp, que igualmente não sofreu a alegada isquemia, menos ainda a hospitalização.

Segundo a prefeitura, há um movimento do setor empresarial, tendo à frente o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, de investir recursos próprios para tornar a UBS São Vicente em referência no tratamento de pacientes com sintomas leves. O município se empenhou em trabalhar junto com os dirigentes das duas entidades empresariais para tornar a proposta uma realidade no prazo de tempo mais curto. A expectativa é de que isto ocorra já no decorrer da próxima semana.

Algumas entidades empresariais reagiram com indignação ao áudio difundido durante a semana com informações inverídicas sobre ações do poder público. Segundo a nota da prefeitura, não houve recusa da colaboração de qualquer segmento da comunidade que se prontifique a auxiliar com a atual situação da pandemia no município.