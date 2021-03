Em novo endereço, Centro Covid de Taquara reabre nesta segunda-feira

É a segunda vez que o local muda de endereç O novo Centro Covid de Taquara começa a operar no imóvel da avenida Sebastião Amoretti, número 2.200, no bairro Petrópolis, a partir desta segunda-feira Desde o início desta semana, uma força-tarefa se empenhou em fazer adaptações necessárias no imóvel de 1,5 mil metros quadrados, como hidráulica e elétrica, e instalação de repartições.o.

A troca de endereço foi possível graças ao apoio de empresários locais e do Judiciário. O prédio foi cedido por seis meses para receber o Centro Covid. Além disso, o Fórum de Taquara repassou mais de R$ 32 mil para a compra de materiais para instalar o serviço. Além disso, empresas privadas que atuam no município também repassaram itens para que fossem instalados no local, que estava desocupado e foi cedido à prefeitura.

Para a prefeita Sirlei Silveira, a união da comunidade demonstra o quanto todos estão empenhados em vencer a pandemia. "Porém, de nada vai adiantar aumentar a capacidade de atendimento se as pessoas não se cuidarem. Por isso, deixo meu apelo: usem máscara, circulem apenas se for necessário, evitem aglomerações. Só assim conseguiremos frear a contaminação", pontuou.