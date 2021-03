Parque Assis Brasil em Esteio terá drive thru de vacinação

O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai receber o drive-thru de vacinação contra a Covid-19 no município. A vacinação no local será aberta no sábado (13). O local que será usado é onde fica tradicionalmente o pavilhão da agricultura familiar na Expointer. Um grupo de servidores esteve no local nesta sexta-feira (12) para fazer a preparação.

Cerca de 40 servidores da secretaria municipal da Saúde e de outras duas pastas municipais vão trabalhar no drive-thru de sábado, que começa às 9h e deve se estender até as 17h. Foram abertas 700 vagas para idosos acima dos 76 anos se imunizarem. A aplicação já foi agendada com antecedência.

As vacinas foram reservadas de um lote que chegou na quarta-feira (10) com 1.320 doses repassadas pela secretaria estadual da Saúde após envio do Ministério da Saúde. Para ser vacinado, é necessário levar documento de identidade, o mesmo cujos dados foram fornecidos no momento do agendamento. A aplicação da segunda dose será no mesmo local, no dia 10 de abril. A entrada dos veículos será pelo Portão 1, que fica logo depois do Pórtico Principal do Parque, na Avenida Independência (via paralela à BR-116).