Diretores de hospitais de Erechim afirmam que vagas em leitos de UTI surgem apenas em caso de óbito

Integrantes do Comitê Covid-19 de Erechim estiveram reunidos na secretaria de Saúde para encontro semanal de avaliação do avanço da pandemia no município. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, pela secretária de Saúde, Eclesan Palhão e pelo secretário Geral de Governo, Edgar Marmentini.

Na manifestação das equipes diretivas dos hospitais Santa Terezinha e Caridade, foi reforçado que a situação continua gravíssima e de que, infelizmente, as vagas por leitos das alas UTI Covid só são liberadas após a ocorrência de óbito. Ainda, segundo os relatos, Erechim segue no pior momento da pandemia, com o total de 93 óbitos, desde março de 2020, 71 pessoas hospitalizadas, sendo 33 em leitos de UTI.

Segundo os integrantes do Comitê Covid, os números mostram uma realidade gravíssima. Não há vaga em leitos de UTI em nenhum dos dois hospitais do município. A maioria das pessoas que interna na ala clínica da Covid evolui rapidamente, precisando ser intubada e internada na UTI em questão de horas. "Este é um cenário que, certamente, não gostaríamos de apresentar, porém é a nossa realidade e, se as pessoas não tomarem para si a sua responsabilidade, esse quadro vai seguir se agravando cada vez mais. Temos que ter a consciência de que precisamos nos cuidar. Vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Se unirmos nossas forças e tivermos a consciência de que o momento é grave , tenho certeza que vamos vencer", declara o vice-prefeito, Flávio Tirello.