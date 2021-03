Tenda de triagem é montada ao lado da UPA de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, em parceria com a Associação Franciscana de Assistência à Saúde (Sefas), reúne esforços para elaborar um novo sistema de triagem aos pacientes que chegam até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em busca de atendimento,. Uma tenda na área externa da unidade já está montada. O espaço, que teve o investimento de R$ 19,5 mil por três meses, podendo haver prorrogação, será utilizado para a triagem dos pacientes que chegam até o local.

O objetivo é separar da recepção os pacientes com suspeita de Covid-19 dos casos clínicos em função da grande demanda. Os pacientes com sintomas serão direcionados para a recepção da UPA. Os demais aguardarão atendimento na tenda. Para colocar em funcionamento a estrutura para a triagem, a prefeitura trabalha na inserção de um aditivo no contrato com a Sefas, que administra a UPA Santa Maria. A previsão é de que isso ocorra nos próximos dias.

Dessa forma, serão repassados recursos para a compra de materiais e contratação de profissionais, o que já tramita internamente. Ao todo, 20 profissionais trabalharão no espaço, que funcionará 24 horas por dia. Para atender no local, serão contratados enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas e equipe de higienização. A atuação desses profissionais será dividida por turnos de trabalho. "Além de benefícios para a população, que será melhor acolhida quando buscar o serviço, é uma segurança aos próprios profissionais da saúde que atuam na unidade porque melhor organiza o fluxo de trabalho", explica o secretário de Saúde, Guilherme Ribas.