SAÚDE Notícia da edição impressa de 15/03/2021. Alterada em 15/03 às 03h00min Santa Cruz do Sul confirma primeiro caso de dengue do ano

A Vigilância Sanitária confirmou o primeiro caso de dengue no ano em Santa Cruz do Sul. De acordo com o fiscal da Vigilância Sanitária, Rudiberto Berlt, na região central da cidade, e nos bairros Ana Nery, Arroio Grande, Avenida e Bonfim são os locais em que a taxa de incidência do mosquito esteve mais alta em fevereiro.

"Nossa cidade é considerada infestada pelo mosquito da dengue. Por isso é importante que a população mantenha limpas, especialmente, as áreas externas de suas casas", orientou. Ainda segundo ele, durante a vigência da bandeira preta por conta da Covid-19, locais como cemitérios e borracharias, continuarão tendo o monitoramento dos agentes de endemias.

Cuidados como manter o pátio de casa limpo, tirar água dos pratos de plantas, limpar o reservatório da geladeira, não deixar acumular água em bromélias e troncos de árvores, e eliminar recipientes que possam acumular água são algumas das precauções que cada morador deve tomar.