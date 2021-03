Aplicativo vai controlar frequência escolar em São Leopoldo

As chamadas escolares das turmas de Ensino Fundamental da rede municipal de São Leopoldo serão realizadas através de um aplicativo. Os professores da rede já podem baixar o aplicativo direto para o seu celular.

A iniciativa visa a diminuição do uso de papel e, cada vez mais, informatizar e facilitar a vida dos profissionais da educação. Em 2020, o aplicativo foi testado em algumas escolas do município. Devido a pandemia, não foi possível aplicar plenamente a sua função em todas as escolas.

Nesse momento, visto que o aplicativo funcionou perfeitamente nas escolas testadas, será utilizado por todos os professores municipais. Em um primeiro momento, o app está disponível apenas para os professores. Os próximos passos visam criar interfaces e funcionalidades dentro do aplicativo que, num segundo momento, seja prático para a direção da escola e, num terceiro momento, que tenha funcionalidades para os pais e responsáveis dos estudantes.