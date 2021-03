Justiça reconhece dupla maternidade de bebê em Canela

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul obteve decisão favorável da Justiça em um pedido de dupla maternidade para um bebê de cinco meses, que não possui pai registral. O caso foi julgado na 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela e o juiz Vancarlo Andre Anacleto reconheceu a chamada "maternidade socioafetiva" da companheira da mãe biológica da criança. Com isso, o menino poderá receber o sobrenome da segunda mãe e terá todos os direitos civis decorrentes do registro.

Vivendo em união estável desde 2018, as mulheres procuraram a Defensoria Pública para registro da maternidade socioafetiva e retificação do nome do bebê. A companheira da mãe biológica convive com o menino desde que ele nasceu e, portanto, possui uma relação de mãe e filho com a criança.

De acordo com a defensora pública Luciana Salvador Borges, que assinou o pedido inicial, a entidade familiar adquiriu novos contornos com a Constituição de 1988, em razão da diversidade na composição das famílias atuais. "No que diz respeito à filiação, está superada a visão de que apenas a origem genética é determinante na relação materno-filial, devendo-se atentar, principalmente, para a presença de vínculo afetivo entre pais e filhos", mencionou no documento.

Na decisão, a juíza também alegou que a criança tem o direito de que em sua certidão de nascimento esteja retratada a realidade fática de sua família e, assim, "possa usufruir de proteção jurídica, tais como o direito à personalidade, de herança, de alimentos, etc. Independentemente da opção sexual, um casal tem o direito de ter sua entidade familiar protegida pelo ordenamento jurídico", concluiu.