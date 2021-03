VAREJO Notícia da edição impressa de 15/03/2021. Alterada em 15/03 às 03h00min Prejuízo diário do comércio de Caxias do Sul é estimado em R$ 3,2 mi

à classificação da região em bandeira preta Com o objetivo de chamar a atenção dos poderes públicos municipal e estadual, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul lançou a campanha "Os estabelecimentos pedem socorro". A entidade, que tem mais de 4,3 mil empresas caxienses associadas, quer sensibilizar os governos para a reabertura do comércio e dos serviços não essenciais no município, que estão com restrições mais severas desde o dia 20 de fevereiro devido

A entidade é uma das que pressiona o governo do Estado a flexibilizar medidas . A ação busca evidenciar que os empreendimentos não são os vilões do colapso na saúde e que os negócios dependem da venda diária para sobreviver, sendo a única fonte de renda para o sustento de milhares de famílias. Em dezembro, de acordo com dados do Caged, cerca de 80 mil empregos formais dependiam dos setores do comércio e dos serviços em Caxias do Sul, representando mais de 50% de todas as 146.590 vagas existentes no município. Em 2020, 2,3 mil postos de trabalho foram extintos só neste dois segmentos.

Segundo estudo da CDL Caxias, nesta nova paralisação, só o comércio do município está deixando de arrecadar R$ 3,2 milhões por dia. A entidade estima ainda que, em 2020, R$ 412 milhões foram perdidos. Os levantamentos foram feitos a partir de cálculos baseados na arrecadação de ICMS, no desempenho econômico de 2020 apurado pelo Termômetro de Vendas da entidade local, e em dados de emissão de documentos eletrônicos fiscais da Receita Estadual.

"O comércio e os serviços caxienses já foram duramente impactados em 2020 por conta das limitações estabelecidas e este novo baque deve ser muito pior. Os estabelecimentos ainda estavam arcando com os prejuízos do ano anterior, trabalhando com caixas negativos ou praticamente zerados. A única modalidade permitida, atualmente, são as vendas online, teleentrega ou pegue-leve, mas que não têm grande representatividade dentro das empresas, já que o perfil do consumidor caxiense tem como característica a preferência por compras presenciais", argumenta o presidente da CDL Caxias do Sul, Renato Corso.