Hospital de Taquari recebe R$ 120 mil do Judiciário local

A comunidade de Taquari recebeu, do Poder Judiciário local, o valor de R$ 120 mil para aquisição de equipamentos de saúde, destinados ao Hospital São José, para enfrentamento do coronavírus. A Comarca do município, representada pela magistrada Mariana Pacheco, colocou-se à disposição e consultou o prefeito André Brito sobre a necessidade de recursos oriundos das penas alternativas para aplicação na instituição.

Com esse valor repassado, foram adquiridos 15 bombas de infusão e cinco monitores C80. Somados aos valores já disponibilizados pelo judiciário taquariense desde o mês de março de 2020, totalizam-se R$ 593.794,00 em benefício da comunidade local e no enfrentamento ao coronavírus no Hospital São José. A destinação dos valores depositados é regulado por Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul e por Resolução do Conselho Nacional de Justiça.