Hospital de Santo Ângelo abre 21 leitos para Covid-19

O agravamento da pandemia em Santo Ângelo e o esgotamento da capacidade hospitalar da rede pública de saúde trouxe à pauta a necessidade da abertura de novos leitos clínicos e de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) no Hospital Santo Ângelo (HSA). A ideia é que novos espaços para pacientes com Covid-19 sejam abertos, pelo menos, por 90 dias.

Cinco novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 16 leitos clínicos devem estar aptos para atendimento no hospital dentro de duas semanas. A informação foi confirmada pela direção da entidade. O custo estimado em pouco mais de R$ 1 milhão deverá ser bancado numa união de esforços da prefeitura, entidades empresariais e municípios da região cuja população é atendida pelo HSA.

Além dos leitos no hospital, o prefeito Jacques Barbosa confirmou a abertura de mais sete leitos clínicos para Covid-19 junto a UPA 24 Horas. O diretor do Hospital Santo Ângelo garantiu que há espaço físico para a ampliação da capacidade de leitos exclusivos para pacientes com Covi-19, tanto de UTI quanto clínicos. O problema esbarra no valor para aquisição de equipamentos de tratamento intensivo e na contratação de novos profissionais, avaliado em R$ 1,050 milhão para três meses. "O custo para pacientes em UTI passa dos R$ 3 mil por dia, o SUS repassa R$ 1,6 mil. Precisamos da complementação deste valor, da contratação de profissionais de saúde e adquirir equipamentos de UTI", afirmou Marcelo Borges.

No entanto, com a participação do município e das cidades da região, foi possível a ampliação dos espaços. A ideia é que, nos próximos dias, mais nove leitos clínicos possam ser oferecidos à população, para o tratamento da Covid-19.