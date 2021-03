UBS de São Leopoldo suspende consultas eletivas

Com o colapso de saúde e com os leitos de hospitais em superlotação, a prefeitura de São Leopoldo está reorganizando a rede de saúde do município para enfrentar o momento mais grave da pandemia de coronavírus. Com a Upa Zona Norte fechada para novos pacientes e o Hospital Centenário operando acima da capacidade, o secretário de Saúde, Marcel Frison, anunciou mudanças para absorver a demanda.

A partir desta segunda-feira, o Centro de Saúde da Feitoria (CSF) funcionará com uma ala exclusiva Covid para pacientes sintomáticos respiratórios. Além disso, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) suspenderão atendimentos eletivos, atuando apenas para receber pessoas com sintomas gripais leves e profissionais devem ser realocados para reforçar equipes de atendimento para pessoas com a doença.

O prefeito Ary Vanazzi também publicou um decreto, que passou a valer desde domingo, com maiores restrições na cidade. O decreto conta com um dispositivo legal que permita a penalização de quem não usar a máscara em locais públicos e de sintomáticos que não procurem ou não respeitam o isolamento, por configurar infração sanitária.

O prefeito voltou a frisar a necessidade de um lockdown no Vale dos Sinos e na Região Metropolitana de Porto Alegre. "Já tivemos 308 óbitos em São Leopoldo, são pessoas da comunidade que nós conhecemos, das nossas relações, é muito triste perder todas essas vidas e precisamos de medidas que evitem que tenhamos mais mortes, temos muita coragem e estamos aqui enfrentando o problema de frente, não nos escondemos, a situação está calamitosa, mesmo assim somos o município com o menor índice de letalidade da pandemia na região, tem municípios com situação mais grave e não vemos mobilização", disse o prefeito.