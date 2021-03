Prefeita anuncia medidas econômicas para minimizar problemas em Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, anunciou uma série de medidas que serão adotadas pelo poder público municipal a fim de minimizar os impactos negativos decorrentes da pandemia de Covid-19 sobre o setor produtivo e os cidadãos de modo geral. Após os apelos para frear a contaminação e fazer com que a cidade possa vislumbrar dias melhores, a prefeita anunciou um conjunto de medidas que prometem dar um certo alívio financeiro, no decorrer dos próximos meses, tanto para os empreendedores, como também para os contribuintes.

A primeira delas diz respeito à compra de vacinas. Helena entregou ao presidente do Legislativo um projeto de lei para que Santa Cruz do Sul esteja apta a adquirir os imunizantes assim que isso for possível. "Desde dezembro estamos trabalhando nesta matéria. Estamos em três frentes que trabalham para poder adquirir as vacinas. Temos recursos para comprar as vacinas, equipes e estrutura capaz de em duas semanas imunizar toda a população", disse ela.

Para desafogar um pouco a difícil situação dos contribuintes, a secretaria municipal de Fazenda vai oferecer o programa de recuperação de créditos tributários para que as pessoas possam parcelar os débitos com o erário. Também a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que venceria agora no mês de abril, poderá ser paga em dezembro. As demais seguem o calendário anteriormente anunciado, sempre no dia 15 de cada mês. Da mesma forma, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de abril poderá ser quitado até agosto.

Para os empreendedores serão ofertados dois programas, concedendo linhas de crédito. Ambos foram aprovados por unanimidade na Câmara de Vereadores. O município pretende disponibilizar até R$ 5 milhões e atingir cerca de 150 empreendedores com financiamentos com juros inferiores a 1% ao mês. E para quem acessou linhas de crédito junto ao Banco do Povo no ano passado, a prefeitura anunciou que, a partir de segunda-feira, os clientes poderão requerer a prorrogação das parcelas de abril e maio.

O pacote de medidas atinge também a classe artística. Nesta segunda-feira, a secretaria da Cultura abre o processo de inscrições para um edital que irá distribuir R$ 45 mil entre 30 artistas que não foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. Cada um dos selecionados receberá R$ 1,5 mil.