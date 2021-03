Operação recolhe CD's e DVD's falsos em Caxias do Sul

Uma ação de fiscalização em Caxias do Sul aprendeu em torno de 3.000 DVDs e CDs falsificados. A operação foi realizada na área central do município. A iniciativa coibir a prática do comércio ilegal no município e garantir os direitos do consumidor.

A fiscalização alerta que a compra de produtos falsificados traz prejuízo para toda a sociedade, pois além dos materiais terem origem duvidosa, o comércio legalmente estabelecido sofre com a concorrência desleal, já que não são recolhidos os devidos impostos. "A ação de hoje buscou o recolhimento de materiais vendidos de forma irregular na cidade. Num momento em que diversos segmentos estão proibidos de desenvolverem suas atividades, seguimos também no combate ao comércio ambulante. A apreensão é resultado de uma parceria de planejamento, integração e inteligência", afirma o titular da secretaria municipal do Urbanismo, João Uez.