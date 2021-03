Hospital de Novo Hamburgo restringe atendimento em UTI

Direção do Hospital Municipal tomou a medida por conta do fechamento de outras emergências na região LU FREITAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A direção da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo e a secretaria municipal de Saúde decidiram restringir o atendimento da emergência não-covid do Hospital Municipal a partir desta sexta-feira. O motivo é o fechamento ou restrições no atendimento das emergências de hospitais públicos e privados da região e os consequentes reflexos na emergência do hospital, além do aumento constante na demanda de leitos por pacientes da Covid-19,

UPAs Centro O Centro Covid também recepciona pacientes infectados. Com isso, por tempo indeterminado a Emergência não-covid do Hospital Municipal só receberá pacientes de casos graves encaminhados por meio de ambulâncias. Fica fechada a chamada entrada espontânea, ou seja de pessoas que chegam a pé ou por veículos particulares. "A porta de entrada para estes pacientes serão ase Canudos", explica o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano.

Ela tem defendido medidas mais restritivas O secretário e a presidente da Fundação de Saúde, Tânia da Silva, estiveram reunidas com a prefeita Fátima Daudt, quando detalharam a situação da pandemia. "Volto a insistir para que as pessoas redobrem seus cuidados. Evitem a todo o custo as aglomerações, usem máscara sempre e lavem as mãos com mais frequência ainda. Precisamos superar este momento juntos, cada um cumprindo sua responsabilidade individual", enfatizou a prefeita.para conter o avanço de casos.

Tânia destaca que a restrição no atendimento da emergência do Hospital Municipal se faz necessária em razão do momento dramático do sistema de saúde por conta da covid. "O acentuado aumento e a gravidade dos casos superlotam o sistema de saúde, tanto público quanto particular", enfatiza Tânia. Com esta medida e outros ajustes internos, o Hospital Municipal está abrindo ainda mais espaço para pacientes de covid, ampliando sua estrutura em mais 35 leitos clínicos.