Canoas aprova auxílio emergencial municipal no valor de R$ 200,00

Benefício será concedido por três meses a quem tiver renda per capita menor do que meio salário mínimo /Tony Capelão/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com o intuito de reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia, a prefeitura lançou o projeto do Auxílio Emergencial Municipal, que foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares de Canoas. O Executivo ainda está acertando os detalhes para concessão do benefício.

Serão R$ 200,00 concedidos por três meses, podendo ser prorrogados. Também serão disponibilizados aos beneficiados cursos de qualificação profissional, que deverão ser realizados de forma online até que as normas da bandeira preta deixem de vigorar, onde deverão ser cursadas no mínimo 8h mensais. Também será obrigatório a prestação de 4h mensais de trabalho para a comunidade. Para atender as atividades previstas, será disponibilizado R$ 92,00 por mês no cartão TEU, para os beneficiados pelo projeto.

o Auxílio Emergencial do governo federal O valor de R$200,00 será pago através de cartão magnético, que vai ser entregue após a seleção dos beneficiados. É importante destacar que o cartão de projetos anteriores a este não serão utilizados neste programa. Também cabe relevar quenão tem relação com o municipal. Os créditos do cartão devem ser utilizados exclusivamente para a aquisição de alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para PETs e higiene pessoal, com direito a multa aos estabelecimentos que descumprirem as normas.

Para o prefeito Jairo Jorge, além de ajudar a população mais necessitada também é importante qualificar o cidadão. "Não basta entregar o peixe pronto, temos que ensinar a pescar" afirmou o prefeito. Além das horas de qualificação profissional, e da prestação de serviço para a comunidade, o requerente deverá ser cidadão canoense, e ter renda per capita menor que meio salário mínimo, além de ser cadastrado no CadÚnico.

O secretário de Governança, e Enfrentamento a Pandemia, Felipe Martini, viu-se a necessidade de ajudar a população, através do projeto federal, que atingiu 92 mil famílias em Canoas. "Nós não poderíamos deixar de dar a nossa contribuição para amenizar o sofrimento das famílias mais pobres, neste período" declarou. Martini também destacou que o projeto ainda está sofrendo ajustes. "Demos o primeiro passo, e agora vamos para a etapa de finalização, onde iremos definir os últimos detalhes" explicou.