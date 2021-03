Consepro de Bento Gonçalves investiu R$ 640 mil em 2020

Mesmo com as adversidades adicionais de um ano marcado pela ocorrência da pandemia da Covid-19, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Bento Gonçalves conseguiu captar e promover investimentos de R$ 640 mil na segurança pública em 2020. O demonstrativo financeiro do exercício da entidade no ano passado mostra que seis instituições, no contexto das forças policiais que atuam no município, foram assistidas pelo órgão.

Entre alguns dos feitos está a aquisição de dois veículos para a Brigada Militar e um para a Polícia Civil. Os dois órgãos, aliás, foram os que mais receberam recursos da entidade em 2020, ficando com 67,1% do total dos investimentos. Os veículos não foram as únicas benfeitorias viabilizadas pelo Consepro. As polícias receberam, entre outros benefícios, equipamentos de informática, auxílio-alimentação e manutenção de viaturas.

Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, outras quatro instituições foram contempladas com auxílio do Consepro. A Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal, o Presídio Estadual de Bento Gonçalves e o Posto de Identificação receberam equipamentos de monitoramento, manutenção e suprimento, entre outros itens. Para esses investimentos, o Consepro contou, principalmente, com repasses de convênios dos governos municipal e estadual, de órgãos da Justiça e de doações de empresas. Essas três fontes, somadas, contribuíram com 93,3% do total da receita, de R$ 556,3 mil.

Com o caixa superavitário da entidade em dezembro de 2019, foi possível realizar os investimentos e deixar um saldo de mais de R$ 56 mil para a aplicação em 2021. "Vamos trabalhar para ampliar a comunicação do nosso trabalho em todos os canais, aproximando o Consepro de sua comunidade para que cada vez mais ela compreenda a nossa atuação e esteja junto conosco na busca por oferecer mais segurança a todos", disse Adriano De Bacco, que lidera o conselho.