MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 12/03/2021. Alterada em 12/03 às 03h00min Vale do Rio Pardo terá mais um fim de semana com restrições

Após a análise de dados técnicos e científicos sobre o avanço da pandemia, os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) decidiram por implementar um novo lockdown regional a partir da noite desta sexta-feira, até a madrugada de segunda-feira. No entanto, Santa Cruz do Sul tomou a decisão de não fazer o fechamento das atividades neste período.

Na assembleia extraordinária, o assessor técnico da entidade e médico infectologista Marcelo Carneiro relatou a situação crítica nos hospitais da região. O painel da secretaria estadual da Saúde apresentava uma taxa de ocupação de 128% dos leitos de UTI Covid, e 106% nos fora de UTI. O uso de respiradores também seguia acima de 106%.

Baseados nessas informações e nos relatos de que já estaria havendo uma leve redução no número de novos casos e de pessoas com o vírus ativo, os gestores municipais optaram por repetir as restrições de circulação de pessoas com maior fiscalização. Cada município está autorizado a definir o período do lockdown e quais serviços e estabelecimentos essenciais funcionarão. "Só abre vaga na UTI quando alguém morre. Isto é muito sério e grave. A comunidade precisa compreender a necessidade de mais um lockdown. São dois dias para ficar em casa que farão a diferença ali na frente, todos têm de colaborar nesse momento para cortar a circulação do vírus", disse o prefeito de Vale do Sol e presidente da Amvarp, Maiquel Silva.

Maiquel ressaltou no encontro que o comércio e outros serviços estão fechados por causa das regras de bandeira preta estipuladas pelo governo do Estado. Ele citou o caso do município de Planalto, no norte gaúcho, que teve uma multa diária de R$ 50 mil fixada pela Justiça por permitir a abertura de estabelecimentos não-essenciais. Para o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, os números seguem alarmantes, mas "já começamos a enxergar uma luz no fim do túnel após os finais de semana de lockdown".