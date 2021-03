Associação regional debate volta às aulas na Serra

Uma reunião virtual, desta vez com os secretários de educação de todos os municípios que compõem a Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra), debateu a volta às aulas na região. O debate se deu por conta da modalidade - hibrida ou presencial - que cada cidade adotaria.

O prefeito de Canela e presidente da Amserra Constantino Orsolin abriu o encontro enfatizando a importância dessa integração entre os municípios, afirmando que este modelo adotado pela entidade está servindo de exemplo para outras associações. Colocou também que não entende a decisão do fechamento das escolas, já que, em todas as cidades, as instituições de ensino se adaptaram, seguiram todos os protocolos de higiene.

Com exceção de Cambará do Sul, que está se organizando para o retorno das aulas a partir de abril, os demais secretários de educação de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Santa Maria do Herval, concordam que as aulas poderiam ocorrer de forma híbrida - presencial e virtual, mesmo com a bandeira preta, pelo menos até o 2º ano do Ensino Fundamental. Eles levaram em conta também que muitos pais não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham.

As aulas em São Francisco de Paula ainda não iniciaram presencialmente por orientação do Comitê Municipal e da secretaria da Saúde e, em Canela, por ordem judicial as escolas estão fechadas, impedindo os professores até mesmo de entregar as atividades para os alunos que não tem acesso a internet. O tema foi debatido pois isso poderia impedir que os alunos tivessem acesso aos conteúdos junto aos educandários.