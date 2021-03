Convênio da região sul firma acordo por vacina contra a Covid-19

A prefeitura de Rio Grande está na cooperação junto à Aliança Rio Grande que, nesta semana assinou convênio de cooperação para a aquisição de vacinas entre a Associação dos Municípios da zona Sul (Azonasul), através do Consórcio Público do Extremo Sul (Copes) e a Aliança de Pelotas. Unidas, as alianças reúnem 16 entidades de classe do segmento empresarial da região. O documento, inédito no Brasil, estabelece relação de parceria entre as entidades para a compra de imunizantes.

Através do convênio, as empresas, assim como as prefeituras, poderão aderir à ata de registro de preços, escolher o laboratório de sua preferência e efetuar a encomenda e a compra das doses. O edital foi publicado no início da semana no Diário Oficial da União e está aberto para a participação de laboratórios interessados em vender para a região até as 8h desta segunda-feira (15). A abertura oficial com a divulgação dos participantes ocorrerá ao longo do mesmo dia.

Na semana passada, o projeto de lei que autoriza estados, municípios e setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 foi enviado pelo Senado, após aprovação na Câmara dos Deputados, para a sanção presidencial. A expectativa é de que, após tornar-se uma lei, seja possível a compra para os casos em que o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 ou quando a cobertura imunológica prevista pela União não for suficiente. A norma se apoia em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou constitucional a iniciativa dos entes da federação nessas mesmas hipóteses.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, destacou o engajamento dos empresários e afirma que com o mutirão de esforços será possível apresentar um resultado positivo logo para a população. "Estamos felizes com o engajamento das Alianças, Pelotas e Rio Grande, na luta dos municípios por mais vacinas contra a Covid-19. Com esta parceria será possível conquistarmos mais autonomia das cidades na vacinação e assim garantirmos logo a imunização das pessoas para iniciarmos uma caminhada de crescimento no pós-vacina", afirmou.