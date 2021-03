Assistentes sociais ajudarão familiares em hospital de Gravataí

O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, passa a contar com duas profissionais de serviço social exclusivas para atender familiares de pacientes com a Covid-19. A readequação foi mais um movimento em busca de humanização no atendimento dos casos na instituição.

"Ambas são profissionais altamente capacitadas que integram o nosso time de serviço social. Certamente irão contribuir nessa iniciativa de auxiliarmos pacientes e familiares em um momento muito sensível", afirma o superintendente do Hospital Dom João Becker, Antônio Weston.

As assistentes sociais vão atuar na viabilização do atendimento do paciente e realizar a interlocução entre ele e seus familiares. "Nosso objetivo será de minimizar a ansiedade dos familiares e orientar sobre a rotina dos boletins clínicos. Além disso, vamos fazer os encaminhamentos para as redes de assistência e de saúde, a fim de conseguir os recursos que o paciente de baixa renda necessita", afirma Adriana.