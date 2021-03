CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 12/03/2021. Alterada em 12/03 às 03h00min Municípios do Vale do Paranhana terão barreiras sanitárias no sábado

Em reunião realizada nesta quinta-feira, na prefeitura de Igrejinha, os prefeitos integrantes da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), alinharam a realização conjunta de barreiras sanitárias nos principais acessos de suas cidades. As ações vão ocorrer no sábado (13).

Segundo o presidente da Ampara, o prefeito de Parobé, Diego Picucha, a medida busca conter o avanço do coronavírus na região. "Essas barreiras sanitárias buscam impedir o trânsito desnecessário de pessoas entre os municípios, bem como fortalecer ainda mais as orientações sobre precauções de saúde para nossos cidadãos", destaca Picucha. As equipes de saúde de cada município farão parte da ação, que vai parar veículos para aferição de temperatura, coleta de dados e desinfecção.