Páscoa em Gramado terá decoração e programação online

Os eventos de Páscoa na região foram tema de debate da associação regional esta semana A Gramadotour anunciou a programa da Páscoa em Gramado 2021. O evento inicia no dia 26 de março e irá até o dia 2 de maio. Para manter a segurança de todos, o evento contará com uma programação online e a tradicional decoração da cidade.

A cidade está intensificando o trabalho de fiscalização sanitária, seguindo todos os protocolos de segurança e ainda estendeu o evento para que os visitantes evitem aglomerações. Orientações com o intuito de fortalecer as medidas preventivas, como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento devem acontecer ao longo do período.

A decoração da cidade é um dos atrativos mais importantes do evento e deve estar disponível todo o período do evento, com a intenção de "trazer um evento tradicional e afetivo, colorindo a cidade e os olhos de quem a contempla, num sentimento de alegria, paz e harmonia", segundo a organização. A decoração contará com luzes e colorido, os arcos da Avenida das Hortênsias estarão iluminados. As rotatórias serão enfeitadas, coelhos e ovos de Páscoa estarão espalhados por Gramado. Um detalhe especial será que alguns coelhos, este ano, estarão de máscara, fazendo uma alusão a proteção coletiva.

O domingo, dia 28 de março, contará com o vídeo completo da Procissão de Ramos realizada em 2019; a Sexta-feira Santa, dia 2 de abril, terá uma programação especial. Neste dia será rodada a gravação completa da Procissão de Passos realizada também em 2019. O Domingo de Páscoa, dia 4 de abril, além da programação lúdica, também contará com programação religiosa, pois neste dia será transmitido, ao vivo, uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, às 14h, direto da Igreja Matriz São Pedro.

Além disso, para a comunidade local, há o concurso do selo "Capital Nacional do Chocolate Artesanal", o qual será escolhido a melhor proposta para o selo oficial da cidade. O vencedor ainda fica com a premiação de R$ 5.000,00.