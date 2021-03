Central ajuda a monitorar a Covid-19 em Sapiranga

A prefeitura de Sapiranga criou uma central para monitorar os casos de Covid-19 na cidade. Essa central tem a missão de acompanhar o estado de saúde dos pacientes hospitalizados e monitorar as pessoas que receberam atendimento médico, tanto na rede pública do município quanto em instituições privadas de saúde. Uma equipe de 11 pessoas trabalha no local para a coleta dos dados.

Além disso, a Central Covid preocupa-se também em esclarecer eventuais dúvidas que a população tenha, verificar o quadro clínico do paciente, informar a respeito da evolução ou término dos sintomas, comunicar ao cidadão o resultado de seu teste e reportar à secretaria de Saúde caso outra pessoa do grupo familiar também venha a apresentar sintomas no mesmo período. Outra iniciativa é o envio das amostras do teste RT-PCR, que são coletadas no Centro de Referências de Síndromes Gripais, UPA 24h e unidades de saúde.

As amostras dos testes são trazidas diariamente e, após o recebimento, são cadastradas no sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial do Estado. Depois desse processo, a central as envia ao Laboratório Feevale e ao Laboratório Central (Lacen), onde as amostras são distribuídas para a avaliação.

A elaboração e divulgação do boletim epidemiológico diário também é feita pela Central Covid. Além de todas essas operações, a equipe também monitora os resultados das amostras enviadas aos laboratórios, realiza o cadastro de cada paciente no sistema do E-SUS e atualiza o site de consulta do resultado do exame, informando à pessoa se o vírus foi detectado ou não pelo teste.