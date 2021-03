Seminário em São Leopoldo fala sobre violência contra mulheres

A Fundação La Salle, a secretaria de Políticas para as Mulheres da prefeitura de São Leopoldo e a Universidade La Salle apresentam o seminário "Violência contra a mulher: causas e consequências", que será apresentado pela professora Tatiana Vargas Maia. O evento ocorre no dia 17 de março, quarta-feira, às 10h, pelo canal do Youtube da universidade e contará com a participação das convidadas Eliene Amorim, Coordenadora Institucional da Associação Artecultura Para Paz Isaura Maia e Michele Becker, juíza da Vara de Violência Doméstica.

O evento é gratuito, voltado para estudantes, professores, profissionais das redes socioassistencias, gestores municipais e demais interessados no tema. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo endereço bit.ly/2N8qCBv.