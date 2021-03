Aglomerações em agências bancárias de Bagé geram multas

A prefeitura de Bagé tem percebido o agravamento das aglomerações de pessoas nas proximidades das agências bancárias bancárias da cidade. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Bayard Paschoa Pereira, acompanhado dos fiscais da pasta, realizaram uma fiscalização nesta semana e verificaram que, em boa parte delas, filas se constituem na entrada das agências.

Além disso, foi visto pessoas expostas ao sol e a chuva sem a oferta de álcool em gel ou mesmo orientação para agendamento foram detectadas em diversas agências do município. "O que presenciamos é muito triste, é falta de humanidade, já que os bancos não cumprem o mínimo exigido, como o controle do distanciamento nas filas, falta orientação quanto aos horários prioritários, não fornecem máscara de proteção facial, não medem temperatura e também não fornecem água potável as pessoas. Isso é o mínimo que se espera em uma situação como essa", avalia Bayard.

As agências bancárias de Bagé foram notificadas pelos descumprimentos ao decreto, que estabeleceu bandeira preta em todo o Estado. As multas atingiram R$ 50 mil e, na reincidência, alcançam R$100 mil para cada agência localizada no município. O prazo para adequação é de 48h.

Bayard comenta que a deterioração da qualidade do serviço prestado nas agências é geral, mas que o município de Bagé está atuando: "Não deveríamos presenciar as cenas que estamos vendo. Elas são inaceitáveis, principalmente partindo de um segmento econômico com enorme riqueza intrínseca, que fatura milhões a cada exercício e que jamais experimentou prejuízos em seus balanços", afirma o secretário da pasta.

A pasta desenvolve diariamente um trabalho de monitoramento e fiscalização em todas as 10 agências localizadas na cidade. Esta ação coloca Bagé entre os 10 municípios brasileiros que mais autuaram bancos para cumprirem leis. Entre as multas aplicadas, a que é mais recorrente é a de ultrapassar o tempo máximo de espera em filas para atendimento dos caixas de banco. Atualmente o somatório de multas geradas através das infrações supera a cifra dos R$30 milhões.