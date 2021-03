Remanejo de leitos evita fechamento de UPA em Novo Hamburgo

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo chegou a 158 pessoas internadas com covid-19, sendo 31 delas na UTI. O número é o maior registrado em toda a pandemia, iniciado em março do ano passado. Nos últimos dias, graças a remanejos internos, o hospital conseguiu evitar o fechamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, que deveria ser transformada em ala de internação para pacientes não covid, abrindo espaço para novos leitos de Covid no hospital.

que também foi ampliado na semana passada Esta ampliação foi possível porque os pacientes de saúde mental internados no hospital foram transferidos para a estrutura existente ao lado da UPA Centro, liberando mais 12 leitos. Enquanto a Casa da Gestante, localizada no hospital e que já contava com 22 leitos, recebeu mais oito leitos, todos para pacientes não covid. Os pacientes com Covid-19 estão sendo atendidos na chamada ala Beija Flor, além do Centro Covid,

construção do anexo II do Hospital Municipal. O Plano de Contingência Municipal previa a transformação da UPA Centro em ala de internação de pacientes não covid para liberar leitos no hospital. No entanto, a equipe técnica da saúde está constatando grande demanda por emergência normal, de outras patologias, e recomendou manter o atendimento na UPA Centro. "Se ela fosse fechada neste momento, iria sobrecarregar a UPA Canudos e a Emergência do próprio hospital. Por isso, a recomendação foi buscar outras alternativas para aumentar o número de leitos para pacientes com covid no hospital e manter a UPA Centro funcionando", explica o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano. Uma outra medida, mas para longo prazo, será a

"A ampliação que se conseguiu é quase a mesma que se a UPA Centro fosse fechada", acrescenta, lembrando o fechamento da UPA Centro está sendo evitada ao máximo, mas não está descartada em caso de necessidade. Recentemente, para reforçar o atendimento no Hospital Municipal, a Prefeitura fechou por tempo indeterminado a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Rincão. Moradores do Rincão passaram a ser atendidos na UBS Primavera.