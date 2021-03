Equipamento ajuda a acelerar a operação tapa-buracos em ruas de Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, fizeram uma vista a Central de Britagem do município. Com um novo equipamento em funcionamento, um britador, as duas equipes da operação tapa-buracos estão acelerando os trabalhos.

"Nossas equipes estão trabalhando para atender todas demandas da população. Assim que todos pedidos estiverem em dia, uma das equipes ficará focada só na parte de asfalto", esclarece. O britador tem capacidade de produção de 300 metros cúbicos por dia, de pedrisco, pó de brita e brita.

O investimento para troca de peças que estavam estragadas é de R$ 600 mil. A matéria prima produzida no local serve para obras de asfaltamento, reperfilamento, tapa-buracos, saneamento e estradas do interior. O equipamento é visto como fundamental para auxiliar nas obras da cidade.