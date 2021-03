Mais de 80% das internações em hospital de Canoas são por Covid-19

Começaram a funcionar no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Canoas, mais 20 leitos de enfermaria destinados a pacientes com coronavírus. Mesmo com a expansão no número de vagas, a instituição tem enfrentado nas últimas semanas um cenário de superlotação e passou a atender quase que exclusivamente casos de Covid-19.

Dos 213 pacientes internados no momento, tanto em UTI quanto em leitos clínicos, apenas 37 não possuem relação com o coronavírus, o equivalente a 17,37%. Os demais (82,63%) são pacientes com a doença. Entre os pacientes mais graves, 45 estão na UTI Covid, onde foi necessário instalar cinco leitos extras.

Desde janeiro, o HNSG passou de 10 para 40 leitos de UTI Covid . Já os de enfermaria, aumentaram de 20 para 80. Na inauguração mais recente, 45 leitos clínicos foram abertos em uma antiga ala de internação, desativada há cerca de três anos. Com a ampliação da estrutura, o hospital passa a ter 200 leitos de internação e 50 de UTI. Em janeiro, eram 118 e 20, respectivamente, o que revela um decréscimo da oferta de leitos nos últimos anos na instituição, que já chegou a contar com 300 leitos.

O fluxo intenso de internação de pacientes com síndrome respiratória aguda grave decorrentes da infecção pelo novo coronavírus tem impactado também no consumo de oxigênio da instituição. A média diária passou de 15 para 110 metros cúbicos nas últimas semanas. Não há, porém, falta de oxigênio nas unidades. Segundo o diretor geral do da instituição, Juliano da Silva, o fornecimento está normalizado, apesar da alta demanda. Para dar mais tranquilidade na rotina da instituição, está em estudo a instalação de uma usina de oxigênio para atender os pacientes que necessitam de suporte ventilatório.