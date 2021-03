Conclusão de obras para a criação de centro cultural em Bento Gonçalves chega a 60%

A estrutura física da subprefeitura de Tuiuty, em Bento Gonçalves, está ganhando uma nova vida. O prédio vai abrigar o Centro Cultural de Tuiuty, está em processo de revitalização, com cerca de 60% dos serviços concluídos.

De acordo com o coordenador da obra, Álvaro de Oliveira Gois, o processo iniciou com a remoção dos rebocos internos e externos, encanamento hidráulico e estrutura metálica do telhado. Agora, será finalizado o telhado e feita a colocação do assoalho e ao mezanino". O diretor-presidente da Construvias, Marco Antônio da Silva, observa que a obra do Centro Cultural Tuiuty é desafiadora. "É um processo em que pesquisamos todos os materiais que foram utilizados naquela década com as demandas necessárias da atualidade. Mandamos fabricar tijolos especiais da década que foi construído o prédio, que não se encontra mais hoje, bem como, é o caso da torre do elevador que foi feita especialmente com um material que foi utilizado naquela época", explicou.

Silva ressalta que os materiais como o ipê maciço que será utilizado na confecção do chão possui selo e autorização do Ibama. Já as janelas e portas serão feitas por artesãos da região:

Localizado na Estrada da Uva e do Vinho, o Centro Cultural Tuiuty irá contar com sala multiuso, quatro salas de oficinas, sala de leitura e acervo, sala de treinamento, dois depósitos, recepção, sala de administração e acessibilidade (inclusão de elevador no prédio). Durante sua trajetória, abrigou frigorífico, casa comercial, residência do subprefeito em 1994 e subprefeitura.

O secretário de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, diz que é gratificante ter ações que descentralizem a cultura para que outras localidades do município. "Temos a satisfação de recuperar o prédio histórico, fazer o resgate da nossa Cultura e torná-lo num espaço que deixará um legado para as futuras gerações", afirmou.